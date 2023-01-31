Международная федерация журналистов исключит Союз журналистов России

Скандинавские профсоюзы журналистов обвинили Международную федерацию журналистов (IFJ) в "коррупционной деятельности" и недемократических методах работы из-за работы с журналистами российских государственных СМИ.

"Мы называем это коррупционной деятельностью", - цитирует агентство Reuters Ханну Ахо, главу финского профсоюза журналистов. "Мы решили подать в отставку вместе с норвежским, датским и исландским союзами", - добавила Ахо.

По ее словам, профсоюзы скандинавских стран в течение многих лет пытались решить проблемы внутри IFJ, но последней каплей Ахо называет позицию IFJ во время войны России против Украины, когда федерация не предприняла никаких мер против Союза журналистов России за создание корпунктов на оккупированных Россией украинских территориях.

IFJ заявила, что ее исполнительный комитет инициировал официальный процесс о приостановлении и исключении Союза журналистов России.

Международная федерация журналистов (IFJ) представляет 600 000 журналистов из 146 стран и называет себя "глобальным голосом журналистов", многие из которых стремятся раскрыть коррупцию и правонарушения.