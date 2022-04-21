Премьер Хорватии прекратил контакты с пророссийским президентом страны

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прекращает все контакты с президентом страны Зораном Милановичем.

Причиной этого стали внутриполитические разногласия между премьером и президентом, а также пророссийские взгляды Милановича, передает УНИАН со ссылкой на хорватские СМИ.

"Мы не намерены встречаться с ним в формате Совета нацбезопасности. Мы не собираемся встречаться с ним с глазу на глаз, однозначно. Мы не собираемся тратить время и иметь физический контакт с кем-то, кто таким возмутительным способом может вести себя с политической партией, правительством и многими из нас в отдельности", – сказал Пленкович.

Его заявление прозвучало в ответ на утверждение Милановича о том, что партия главы правительства связана с бывшей югославской секретной службой.

Премьер также обвинил Милановича в том, что он манипулятор, вандал и "человек с пророссийскими взглядами".

"Я не знаю, является ли он их агентом, или нет, однако вред, который он нанес Хорватии во внешней политике за последние два месяца, - огромный", – сказал Пленкович.

"Пока действует это правительство, ни один министр не будет с ним ездить, организовывать совместные встречи и конференции. Мы будем его бойкотировать", - добавил Пленкович, сказав, что Миланович пересек границу, заявив, что вся партия и правительство — бандиты.

В январе Миланович заявил, что Украине не место в составе НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий. А в начале февраля он выступил с обвинениями в адрес Великобритании из-за ее поддержки Украины и призвал к соглашению с Россией, поскольку без него, по его словам, не может быть стабильности в Европе.

А 25 января президент Хорватии Зоран Миланович попал в украинскую базу "Миротворец" куда преимущественно вносят данные боевиков и пособников российских оккупантов.

26 января премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальные слова президента страны, имея в виду его заявление о коррупции в Украине.