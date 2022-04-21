Джонсон не будет пытаться убедить премьера Индии изменить позицию по Украине

Премьер Великобритании Борис Джонсон, прибывший в четверг утром со своим первым в качестве главы британского правительства визитом в Индию, не будет пытаться убедить индийского коллегу Нарендру Моди изменить позицию по ситуации на Украине.

Об этом со ссылкой на официального представителя Джонсона сообщила газета The Times of India, передает ТАСС

"Можно ожидать, что тема Украины будет на повестке. Мы не стремимся поучать Индию и убедить ее сменить одну позицию на другую. Мы стремимся к конструктивной работе с ней как с важным международным партнером", - приводит его слова издание.

Газета также ссылается на свой информированный источник, который подтвердил, что "Джонсон не будет "читать нотации" Индии по Украине". По его словам, центральной темой переговоров в Нью-Дели будет сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, по данным собеседников газеты, Великобритания "хочет поддержать Индию в ее усилиях по собственному производству оборонной продукции, и в ходе визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества в оборонной сфере, в том числе передача технологий".

Премьер Великобритании проведет в Индии 21 и 22 апреля. В пятницу у него состоятся переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и индийским коллегой Нарендрой Моди.