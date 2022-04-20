Последнее обновление: 20.04.2022 12:35

Правозащитники сообщают о возможном задержании активистов независимых профсоюзов

Белорусские правозащитники сообщают, что не менее 14 представителей независимых профсоюзов Беларуси не выходят на связь после прошедших вчера обысков.

По предварительным данным на 10:30 нет связи с Яной Малаш, Виталием Чичмаровым, Анной Дусь, Александром Бухвостовым, Василием Берасневым, Геннадием Федыничем, Дмитрием Бородько, Александром Ярошуком, Сергеем Антусевичем, Николаем Шарахом, Ириной Бут-Гусаим, Михаилом Громовым, Вадимом Пайвином, Юрием Беляковым.

Это руководители и активисты Белорусского конгресса демократических профсоюзов и входящих в него профсоюзов СПМ, СПБ, РЭП.



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