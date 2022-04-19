США запретят испытания противоспутникового оружия

Администрация президента США Джо Байдена вводит запрет на испытания противоспутникового оружия.

Об этом объявила вице-президент Камала Харрис во время посещения базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, сообщает пресс-служба Белого дома.

Харрис призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства, чтобы это стало «международной нормой ответственного поведения в космическом пространстве», передает РБК.

«Значительное сокращение испытаний противоспутниковых систем и образования мусора способствует интересам национальной безопасности США и защищает долгосрочные интересы США в исследовании космоса», — говорится в сообщении Белого дома.

Как пишут ABC и CNBC, власти Соединенных Штатов начали рассматривать эту идею после испытаний, которые 15 ноября 2021 года провела Россия. «Уничтожение космических объектов с помощью испытаний противоспутниковой ракеты прямого восхождения — безрассудно и безответственно», — цитируют они заявление Харрис. По словам вице-президента, мусор, образовавшийся в результате таких тестов, угрожает спутникам и другим космическим объектам.

В ноябре прошлого года, как сообщал глава Госдепартамента Энтони Блинкен, Россия испытала противоспутниковую ракету с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников. Он назвал маневры «разрушительными и безрассудными» и указал, что в космическом пространстве возникло более 1,5 тыс. осколков. В Госдепе посчитали, что испытания увеличили опасность для астронавтов и космонавтов на МКС.

В российском Минобороны сообщили, что в рамках испытаний был уничтожен недействующий спутник «Целина-Д», который находился на орбите с 1982 года. По данным ведомства, система «ювелирно» поразила спутник, а образовавшиеся обломки не представляли угрозы для МКС и других аппаратов на орбите. В конце декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос, планирует ли Россия другие подобные испытания, сказал: «Скорее нет, чем да».

Помимо России противоспутниковое оружие испытывали еще три страны: США, Китай и Индия. Соединенные Штаты в последний раз провели подобные маневры в 2008 году, запустив с эсминца ракету-перехватчик SM-3, которая поразила неисправный разведывательный спутник USA-193, напоминает CNBC.