Власти Беларуси объявили экстремистским формированием «Беларусь головного мозга»

МВД Беларуси объявило телеграм-канал «Беларусь головного мозга» «экстремистским формированием».

Этой же формулировкой заклеймили и все ресурсы, связанные с телеграм-каналом - страницы в YouTube, Facebook, Instagram, Tiktak и Twitter.

«Беларусь головного мозга» основал блогер Игорь Лосик, осужденный в декабре 2021 года на 15 лет колонии строгого режима по «делу Тихановского».

Лосика обвинили в разжигании социальной розни «в отношении представителей власти и правоохранительных органов» группой лиц (ч. 3 ст. 130 УК) и организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК).