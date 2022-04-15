Китай объявил об учениях у Тайваня в ответ на «неверные сигналы» от США

Китай решил провести комплексные военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит на остров американских конгрессменов, сообщил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

Он назвал визит американской делегации на остров преднамеренной провокацией и заявил, что подобными действиями США серьезно подрывают политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливают напряженность в Тайваньском проливе, передает РБК.

«Восточное командование Народно-освободительной армии Китая недавно организовало многоцелевую проверку боевой готовности в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, а также провело комплексные учения», — заявил У Цянь.

Он добавил, что США обещали не поддерживать независимость Тайваня, но при этом отправляют «неверные сигналы» руководству островного государства, что, по мнению властей КНР, является лицемерием.

«Китай решительно выступает против этого и сделал США серьезные представления», — заявил представитель китайского Минобороны.

Он назвал Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступил против иностранного вмешательства в вопрос его территориальной принадлежности.