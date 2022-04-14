Экономика Украины из-за войны может сократиться минимум на треть

Реальный ВВП Украины, на фоне полномасштабного вторжения России, может сократиться не менее чем на треть в 2022 году, прогнозирует Национальный банк Украины.

"По оценкам Национального банка, экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году", - сообщает регулятор.

Окончательная оценка потерь экономики от полномасштабной агрессии России будет зависеть от продолжительности военных действий, передает УНН.

"Залогом быстрого восстановления Украины является дальнейшее проведение структурных реформ, привлечение масштабной международной поддержки и интеграция в Европейский Союз", - подчеркнули в НБУ.