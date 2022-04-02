Падение ВВП Украины на фоне войны может достичь 40%

Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в первом квартале 2022 года на 16%, а по итогам года падение может достичь 40%.

Об этом сообщил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин.

"Российская агрессия против Украины в корне изменила нашу экономику. Наш прогноз снижения ВВП в первом квартале 2022 года составляет 16%, а общегодовое падение может достичь 40%", - сообщил Кудин.

Он отметил, что больше всего пострадали те отрасли, в которых невозможна удаленная работа. Это, в частности, авиационные, морские перевозки, сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями, передает УНН.

"Хотя значительная часть предприятий приостановила свою деятельность, в течение последних 10 дней экономика в целом начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе. Особенно, стоит отметить аграриев, которые уже начали посевную", - добавил Кудин.

Чиновник отметил, что в процессе восстановления экономики приоритетными являются отрасли, непосредственно обеспечивающие жизнедеятельность граждан и укрепляющие нашу обороноспособность. Это, в частности, сельское хозяйство, производство продуктов питания и розничные сети, через которые эти продукты от производителя попадают к потребителю.

"Особое внимание уделяем коммунальным и энергетическим предприятиям, чтобы дома у людей были тепло, свет и газ. Также концентрируемся на производственных предприятиях, выполняющих задачи для Вооруженных сил Украины. Например, легкая промышленность, что шьет для армии одежду и обувь, предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые ремонтируют технику, изготавливают ремкомплекты, осуществляют другие работы по обслуживанию ВСУ", - сообщил он.