МВФ допускает сокращение экономики Украины на треть

Украинская экономика из-за войны может сократиться на треть по сравнению с уровнем, который был до российского военного вторжения.

"Мы, вероятно, увидим сокращение, которое может составить треть того, что было до войны", - сказала глава МВФ Кристалина Георгиева в интервью Foreign Policy во вторник, передает Интерфакс.

Она напомнила, что МВФ немедленно отреагировал на запрос Украины о чрезвычайном финансировании в размере $1,4 млрд, которое необходимо для поддержания функционирования страны.

"Мы также очень тесно сотрудничаем с Украиной в том, как применять наилучшие меры по управлению кризисом, так, чтобы экономика не рухнула. И я бы сказала, что деньги важны, но поддержка в том, как сохранить функционирование финансовой системы, не менее важна", - подчеркнула глава ВМФ.