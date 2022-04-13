Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 971649 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 апреля 2022 года выросло до 971649 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 6885 человек.

Выздоровели 965446 (выписаны +252) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6885 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 889 человек (6,36% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12987175 (+14129) тестов на коронавирус.