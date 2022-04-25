Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 977962 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 апреля 2022 года выросло до 977962 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 6928 человек.

Выздоровели 969972 (выписаны +53) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6928 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 149 человек (2,83% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13108317 (+5261) тестов на коронавирус.