Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 957088 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 марта 2022 года выросло до 957088 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 6767 человек.

Выздоровели 954026 (выписаны +448) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6767 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1488 человек (9,99% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12790271 (+14899) тест на коронавирус.