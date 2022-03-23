Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 953901 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 марта 2022 года выросло до 953901 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 6747 человек.

Выздоровели 950430 (выписаны +510) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6747 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1647 человек (9,54% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12758181 (+17271) тест на коронавирус.