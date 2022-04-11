ЕС внес в черный список 20 российских авиакомпаний, включая "Аэрофлот"

Европейский Союз внес еще 20 российских авиакомпаний в черный список по безопасности полетов EU Air Safety List, расширив его до 21 юрлица.

"Еврокомиссия обновила список EU Air Safety List, который представляет собой список авиакомпаний, на которые распространяется запрет на эксплуатацию или эксплуатационные ограничения в ЕС, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. После обновления 21 авиакомпания, сертифицированная в России, теперь включена в список EU Air Safety List", - говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В черный список внесены "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Utair и др.

В ЕК отметили, что такие ее действия "отражают серьезную озабоченность по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации в России иностранных самолетов, заведомо разрешающей их эксплуатацию без действующих сертификатов летной годности".

"Это нарушение международных стандартов авиационной безопасности", - отметили в Еврокомиссии.