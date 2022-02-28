Последнее обновление: 28.02.2022 18:13

Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран в ответ на запрет полетов

Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения самолетов из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады.

Ограничение было введено в ответ на закрытие воздушного пространства для российских самолетов.

«В качестве ответной меры на запрет европейских государств … введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в сообщении ведомства.

Полеты самолетов этих стран теперь могут выполняться только после получения специального разрешения Росавиацией или МИД России.

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