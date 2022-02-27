ЕС полностью закрывает свое воздушное пространство для России

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России, заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Запрет распространяется на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", - сказала глава ЕК.

Он отметила, что запрет распространяется и на частные самолеты.