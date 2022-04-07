США ввели экспортные санкции против «Аэрофлота», Utair и Azur Air

Министерство торговли США на 180 дней лишило экспортных привилегий три российские авиакомпании: «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Об этом сообщается на сайте министерства.

Это решение объяснили «продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с комплексным экспортным контролем в отношении России», введенным Министерством торговли США, передает РБК.

«Эти три постановления о временном отказе [в экспортных привилегиях] лишают эти авиакомпании права участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования [США], включая экспорт и реэкспорт из Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула, что Вашингтон лишает «Аэрофлот», Utair и Azur Air не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта американских товаров из-за рубежа.

США 24 февраля ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. Позднее, 2 марта, Вашингтон распространил эти меры и на Беларусь. Все самолеты, произведенные в США или имеющие в своем составе более 25% деталей американского производства, должны получать специальную лицензию, в случае если их планируется поставить в Россию и Беларусь.

Также в начале марта США закрыли небо для российских самолетов, ограничения касаются в том числе полетов всех судов «Аэрофлота», «Якутии», Nordwind Airlines, Azur Air и AirBridgeCargo Airlines. Boeing 2 марта приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям.

В середине марта Минторг США запретил рейсы 100 самолетов, которые после введения новых ограничений летали в Россию и, как считают власти, нарушают меры по экспортному контролю.

В этот список вошли 33 самолета Boeing, которые используются «Аэрофлотом», воздушные суда Utair (12), Nordwind (14), Azur Air (23), грузовые суда AirBridgeCargo (12) и «Авиастар-ТУ» (пять), а также Gulfstream G560, используемый бизнесменом Романом Абрамовичем.

В министерстве напомнили, что заправка, техобслуживание и ремонт таких самолетов, а также продажа запасных деталей для них нарушают экспортные нормы. Нарушителям грозят «значительные тюремные сроки, штрафы, утеря прав на экспортную деятельность и другие ограничения».