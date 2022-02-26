Последнее обновление: 26.02.2022 09:35

Delta Airlines приостановила сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за Украины

Американская авиакомпания Delta Airlines приостановила сотрудничество с российским «Аэрофлотом» из-за вторжения России на Украину, пишет Politico со ссылкой на официального представителя компании.

Delta отозвала код-шеринговое соглашение с «Аэрофлотом». Оно позволяло авиакомпаниям выполнять совместные рейсы, пассажиры могли купить билет у одной компании, а полететь на самолете другой.

«Мы удалили наш код из услуг «Аэрофлота», которые он выполняет за пределами московского аэропорта Шереметьево, и удалили код «Аэрофлота» из рейсов Delta в международном аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке», — пояснил представитель американской авиакомпании, передает РБК.



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