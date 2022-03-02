Последнее обновление: 02.03.2022 18:20

США закрывают небо для российских самолетов

Воздушное пространство США для российских самолетов будет закрыто с 9 часов вечера по североамериканскому восточному времени (5.00 мск).

Об этом говорится в сообщении департамента транспорта США.

Ограничения, введенные по поручению президента Джо Байдена в ответ на «вторжение России в Украину», коснутся пассажирских и грузовых рейсов, а также чартерных и регулярных, передает РБК.

Российские самолеты, которые в данный момент находятся в США, смогут запросить разрешение на выполнение рейсов, чтобы покинуть территорию страны.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование