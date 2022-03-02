США закрывают небо для российских самолетов

Воздушное пространство США для российских самолетов будет закрыто с 9 часов вечера по североамериканскому восточному времени (5.00 мск).

Об этом говорится в сообщении департамента транспорта США.

Ограничения, введенные по поручению президента Джо Байдена в ответ на «вторжение России в Украину», коснутся пассажирских и грузовых рейсов, а также чартерных и регулярных, передает РБК.

Российские самолеты, которые в данный момент находятся в США, смогут запросить разрешение на выполнение рейсов, чтобы покинуть территорию страны.