Последнее обновление: 07.04.2022 10:20

Беларусь будет «зайчиками» погашать кредиты ЕБРР и прочих кредиторов

Беларусь будет в белорусских рублях исполнять свои обязательства по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ.

Об этом сегодня сообщил премьер РБ Роман Головченко со ссылкой на принятое совместно с Нацбанком постановление.

«Исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Республика Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Это вынужденная мера, так как Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах США и евро из-за введенных санкций, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам», - сказано в сообщении.

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