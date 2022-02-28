Госдолг Беларуси увеличился с начала 2022 года на 0,6 млрд рублей

Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2022 года составил 58,9 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2022 года на 0,6 млрд. рублей, или на 1,1%.

Как сообщает Минфин, внешний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2022 года составил 17,9 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%.

В январе 2022 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 65,3 млн долларов, погашение внешнего государственного долга составило 271,9 млн долларов.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2022 года составил 12,0 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,2 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%.

В январе 2022 года размещение и погашение внутренних государственных облигаций не осуществлялись.