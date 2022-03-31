Последнее обновление: 31.03.2022 10:26

Внешний госдолг Беларуси в январе-феврале 2022 года сократился на $0,5 млрд.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 марта 2022 года составил 17,8 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд. долларов США или на 2,6%.

Как сообщает Минфин РБ, в январе-феврале 2022 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 130,1 млн. долларов США, погашение внешнего государственного долга составило 388,1 млн. долларов США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта 2022 года составил 12,4 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,6 млрд. рублей или на 4,9%.

В январе-феврале 2022 года размещение государственных облигаций не осуществлялись. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 56,2 млн. долларов США.

Общий госдолг Беларуси на 1 марта 2022 года составил 61,4 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2022 года на 3,2 млрд. рублей, или на 5,4%.

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