МВД Беларуси сообщило о задержании рельсовых партизан

МВД Беларуси сообщает, что в ходе проведенных 30 марта в Бобруйском и 1 апреля в Борисовском районах спецопераций были задержаны несколько «рельсовых партизан».

Судя по размещенным в на провластных каналах фото, был сожжен очередной релейный шкаф.

Как сообщил замминистра МВД РБ рассказал Геннадий Казакевич, в ночь на 30 марта совместно с КГБ при силовой поддержке СОБР задержаны трое жителей Бобруйска 27 и 28 лет, причастных к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами (Могилевская область). При этом была взломана и сожжена аппаратура, обеспечивающая движение железнодорожных составов.

Кроме того, 1 апреля при силовой поддержке спецподразделения "Алмаз" был задержан подозреваемый в аналогичном преступлении, совершенном в ночь с 24 на 25 марта в Борисовском районе (Минская область).

«Террористы оказали активное сопротивление и попытались скрыться. Применено оружие на поражение. Двое преступников ранены и находятся в лечебных учреждениях. Другим оказана медпомощь на месте», - говорится в сообщении МВД.

«МВД предупреждает, что действия лиц, замышляющих подобные диверсии на Белорусской железной дороге, будут жестко пресекаться с использованием оружия», - также сказано в сообщении.

Между тем, правозащитники сообщают, что оружие в отношении трех арестованных граждан было применено уже после задержания – им преднамеренно выстрелили в коленные суставы.

В частности, ранения были нанесены жителям Бобруйска Евгению Минкевичу, Дмитрию Климову, Владимиру Аврамцеву. На одном из опубликованных фото у одного из задержанных явно видны ранения в области коленного сустава.