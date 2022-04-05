Новые санкции ЕС против России могут затронуть авиатопливо и изделия из стали

Европейский союз работает над новым пакетом санкций против России, который, вероятно, ограничит лизинг самолетов, а также импорт и экспорт авиатоплива, изделий из стали и предметов роскоши, сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

По данным чиновников ЕС, которые беседовали с телеканалом, предложение по следующему пакету санкций включает лизинг самолетов, металлопродукцию, предметы роскоши и авиатопливо.

Источники отметили, что санкции все еще находятся в стадии разработки и могут измениться по мере продолжения переговоров в ближайшие дни и в преддверии встречи послов ЕС в среду, передает Интерфакс.

Один из чиновников добавил, что "очевидно, не хватает большого компонента", имея в виду отсутствие мер в отношении российского энергетического сектора.

Отмечается, что ЕС по-прежнему разделен по вопросу о том, следует ли распространять антироссийские санкции на импорт энергоносителей.