Последнее обновление: 04.04.2022 10:41

Глава МИД Украины раскритиковал пятый пакет санкций ЕС против России

Пятый пакет санкций ЕС в его нынешнем виде является недостаточным ответом на российскую агрессию, заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В последние недели вы, возможно, заметили, что Европейский Союз все еще пытается принять пятый пакет санкций. Я знаю, что он это сделает. Но я хотел бы послать четкий сигнал, я делаю это через официальные каналы, но я хочу сделать это публично. Пятый пакет в его нынешнем виде — это недостаточный ответ на преступление России и российскую агрессию. Я знаю, что сейчас в пакете, и, если мы увидим, что пакет будет принят в том виде, в каком он есть сейчас, нам придется публично выступить и дать объективную, непредвзятую оценку несоразмерности реакции на ситуацию на местах", - заявил в воскресенье вечером министр.

Он полагает, что пятый пакет санкций должен включать больше российских банков, отключенных от SWIFT, меры по введению эмбарго на российские нефть, газ и уголь, а также закрытие портов ЕС для российских судов и товаров.

Как сообщает Financial Times, новые санкции против России послы ЕС рассмотрят в среду, 6 апреля.

По данным издания, новые ограничения, предложенные некоторыми государствами-членами, включают больше персональных санкций, запрет на использование российскими судами портов Евросоюза, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей: уголь, нефть или газ.

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