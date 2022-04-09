Новый санкционный пакет ЕС против РФ и Беларуси вступил в силу

Европейский союз ввел очередной пакет санкций против России, под ограничения попали 214 физлиц и 18 организаций.

Новые санкции затронули предпринимателей ЛНР и ДНР, а также членов семей лиц, которые уже находились под санкциями. Также введены санкции против компаний, производство и технологии которых связаны с развязанной Россией войной в Украине.

ЕС запретил импорт из РФ некоторых типов древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, спиртных напитков, икры, передает Интерфакс.

ЕС ввел ограничения на экспорт в РФ квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта, судов. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.

Пятым пакетом санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки в ЕС угля и других видов твёрдого топлива из РФ в ЕС, оно начнет действовать с 10 августа 2022 года. До того момента сторонам будет разрешено выполнять контракты, заключенные до 9 апреля 2022 года. Ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент составляет 8 млрд евро.

Помимо этого, Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении РФ вводит запрет на импорт хлористого калия из Беларуси через Россию.

Санкции предусматривают запрет на доступ судов РФ в порты стран ЕС. Он касается не только грузовых судов, но и, к примеру, яхт длиной более 15 метров. Однако тут есть серия существенных исключений: разрешается перевозка газа, нефти и очищенных нефтепродуктов, топлива для АЭС, титана, алюминия, палладия, меди, железной руды, некоторых химикатов. Разрешается и перевозка продукции АПК, лекарств.

ЕС вводит и запрет на доступ на свою территорию дорожного транспорта из РФ и Беларуси. При этом здесь разрешается перевозить те же товары, что и в случае с судами. Кроме того, санкции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Не распространяются санкции и на дорожный транспорт, работающий на маршрутах между Калининградской областью и остальной Россией.

В документах ЕС упоминается и то, что санкции не запрещают возвращение России предметов искусства, которые ранее были на время вывезены за рубеж.

ЕС ужесточил запрет на поставку и продажу России наличной иностранной валюты. Теперь запрет включает не только евро, но и все валютs стран членов-ЕС.