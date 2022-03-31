Россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза

Россия ввела санкции против высшего руководства Евросоюза, в том числе ряда еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющего большинства депутатов Европарламента, сообщается на сайте МИДа.

Решение принято в ответ «на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности». Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд в Россию, передает РБК.

Санкции касаются тех, кто «продвигал антироссийскую политику». Под них также попали «высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран — членов ЕС», общественные деятели и журналисты.

Как считают в МИДе, эти люди несут «персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения». Список лиц, попавших под санкции, ведомство не опубликовало.

Как сообщили в министерстве, Россия уже проинформировала о своем решении представительство Евросоюза в Москве.