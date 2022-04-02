Последнее обновление: 02.04.2022 13:53

Пентагон сменил главу Центрального командования войск США

Категории: США Армия

Генерал Сухопутных войск США Майкл Курилла стал новым главой Центрального командования Вооруженных сил (Centcom). На этом посту он сменил генерала Кеннета Маккензи, сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Кеннет Маккензи передал командование Центральным командованием США генералу армии Майклу Курилле», — говорится в сообщении.

Глава Минобороны США Ллойд Остин отметил, что руководство центральным командованием — «тяжелая миссия», к которой Курилла готов, передает РБК.

Маккензи возглавлял Центральное командование с марта 2019 года. Под его руководством США завершили вывод войск из Афганистана, ликвидировали лидера «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в России), а также командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касема Сулеймани.

Курилла ранее командовал 18-м воздушно-десантным корпусом американской армии, который отвечает за переброску в любую точку мира. Его направили в Германию, чтобы курировать вопросы, связанные с Украиной.

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