ЕС призывает Китай не поддерживать Россию в войне с Украиной

Председатель Китая Си Цзиньпин проведет видеоконференцию с лидерами ЕС Чарльзом Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен в рамках саммита ЕС-Китай.

Во время встречи лидеры Евросоюза сделают упор на том, чтобы Пекин пересмотрел свою позицию в отношении России в войне с Украиной, пишет УНН со ссылкой на France 24.

“Встреча будет сосредоточена на роли, которую мы призываем сыграть Китай: быть на стороне принципов международного права без двусмысленности и оказывать все необходимое влияние и давление на Россию”, - сказал министр европейских дел Франции Клеман Бон.

Бон отметил, что отношения между Китаем и Россией не были изначальной темой саммита, “но обязательно станут". Он добавил, что ЕС и дальше будет обсуждать другие важные проблемы, такие как климат и торговля, и они “не исчезнут”.

Саммит ЕС-Китай является попыткой углубить торговые связи. Тем не менее, обмен санкциями между странами в прошлом году из-за тяжелого положения уйгурского меньшинства Китая, а также торгового давления Китая на Литву, которая является членом ЕС, ухудшили подготовку к встрече.