Пашинян заявил, что не позволит перебрасывать боевиков в Украину через Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не позволит переброску иностранных боевиков в Украину через свою территорию.

«Ясно, что Армения, которая два года назад пострадала от участия наемников-террористов в войне в Нагорном Карабахе, никогда не сможет способствовать переброске иностранных боевиков-террористов в Украину через территорию Армении», - написал Пашинян.

Пашинян не уточнил, идет ли речь о боевиках-террористах, воюющих на стороне Украины или же в составе российских оккупационных войск.