Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 962707 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 31 марта 2022 года выросло до 962707 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 6819 человек.

Выздоровели 960047 (выписаны +1422) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6819 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1318 человек (8,69% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12855632 (+15161) теста на коронавирус.