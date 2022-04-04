Последнее обновление: 04.04.2022 14:42

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 965654 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 апреля 2022 года выросло до 965654 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 6849 человек.

Выздоровели 962688 (выписаны +55) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6849 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 332 человека (5,66% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12897334 (+5861) теста на коронавирус.

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