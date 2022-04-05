Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 965948 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 апреля 2022 года выросло до 965948 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 6853 человек.

Выздоровели 962824 (выписаны +72) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6853 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 294 человека (11,27% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12899942 (+2608) теста на коронавирус.