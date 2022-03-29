Последнее обновление: 29.03.2022 14:35

ЕС вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях

Европейский союз участвовал в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы "семерки" справедливы и для ЕС, сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

"Наша позиция - такая же, как и у G7", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Евросоюз на распоряжение президента Владимира Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях, передает Интерфакс.

Комментируя состоявшееся накануне совещание министров энергетики государств "семерки", на котором была представлена Еврокомиссия, Мамер сказал, что участники обсуждения "отвергли требование" российской стороны оплачивать поставки газа в рублях. "Что касается нас, мы сказали, что поставки должны осуществляться с использованием долларов или евро", - добавил он.

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