Биржевая цена газа в Европе вновь превысила $1100 за тысячу кубометров

Цена природного газа на торгах 16 ноября превысила $1100 за 1 тыс. куб. м впервые с 20 октября, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на максимуме поднималась до отметки €94,7 за МВт в час, что по текущему курсу евро к доллару составило $1128,96 за 1 тыс. куб. м.

Общий рост газовых цен на бирже к концу дня составил 17,7%, передает РБК.

Рост цен произошел после сообщения немецкого регулятора о временной приостановке процесса сертификации газопровода «Северный поток-2». Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) сообщило, что сертификация возобновится после того, как оператор газопровода приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

В BNetzA отметили, что Nord Stream 2 AG решила не изменять юридическую форму компании; вместо этого для управления германской частью газопровода «Северный поток-2» в соответствии с законодательством Германии будет создана отдельная дочерняя компания. Эта «дочка» станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода.

Абсолютный рекорд биржевая цена природного газа на ICE установила 6 октября, когда она превысила уровень $1950 за 1 тыс. куб. м.

Традиционно контрактные цены на газ в Европе определялись в привязке к нефтяной корзине. Эксперты объясняли это необходимостью лишить газовых трейдеров возможности спекулировать на ценах и влиять на них. Биржевые котировки практически не влияли на основные поставки газа в Европу. Однако после нескольких лет разбирательства в Стокгольмском арбитраже польская компания PGNiG в марте 2020 года выиграла дело у «Газмпрома». Поляки настаивали, что в формуле долгосрочного контракта нужно больше учитывать биржевые котировки газа, суд поддержали их требования.

«Газпром» после этого стал пересматривать контракты с покупателями. В мае 2021 года глава «Газпром экспорта» и заместитель главы «Газпрома» Елена Бурмистрова рассказала, что 56,1% в структуре экспортных продаж газа «Газпрома» привязано к спотовым индексам, а 30,9% — к форвардным контрактам. Еще 13% поставляется с привязкой цены к стоимости нефтяной корзины.

Весной и летом 2021 года биржевые цены на газ вели себя не так, как к этому привыкли за предыдущие годы. Обычно цены зимой повышались, поскольку рос спрос, а летом падали. В этом году весеннего падения цен не произошло и после январских $180 за 1 тыс. куб. м цена газа только повышалась.