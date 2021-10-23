ЕК в ноябре проверит рынки газа и углеродных квот ЕС на предмет спекуляций

Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций, результаты этого анализа будут представлены на саммите ЕС в декабре в Брюсселе.

Об этом заявили в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.

«Что касается роста цен на газ и возможных спекуляций, эта тема вызывает озабоченность. Еврокомиссия к середине ноября проведет проверку функционирования рынка газа и углеродных квот на предмет спекуляций», - заявила фон дер Ляйен.

«На базе анализа энергетических рынков ЕК выступит с новыми предложениями, и у нас будет возможность вернуться к теме [цен на газ и электроэнергию] на саммите в Брюсселе в декабре, когда мы будем лучше информированы», - заявил в свою очередь Мишель.

ЕК в течение последних 10 лет занималась созданием в ЕС свободного рынка газа и системы торговли квотами на углеродные выбросы (ETS), где действуют все рыночные механизмы.

Глава ЕК в очередной раз выразила уверенность, что в долгосрочной перспективе странам ЕС гарантировать энергобезопасность поможет только переход к зеленой энергетике. При этом она также признала, что Евросоюз нуждается в атомной энергетике и в газе как переходном источнике энергии. «Вместе с этим нам нужен стабильный источник атомной энергии, во время перехода, конечно, газ», - сказала она.

Лидеры ЕС рассмотрели на саммите предложения ЕК по реагированию на энергетический кризис в Евросоюзе. В качестве краткосрочной меры саммит поручил ЕК и правительствам стран - членов оказать поддержку европейским компаниям и наиболее уязвимым категориям потребителей. «Евросовет поручает странам - членам и ЕК срочно наилучшим образом использовать набор инструментов для оказания краткосрочной помощи самым уязвимым потребителям и европейским компаниям, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах - членах», - отмечается в итоговом заявлении саммита.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что подобные меры уже ввели 20 из 27 стран Евросоюза. Фон дер Ляйен подчеркнула, что у государств ЕС есть все инструменты для оказания помощи своим гражданам. В частности, по ее словам, страны ЕС получат в этом году до 10 млрд евро от торговли квотами на углеродные выбросы, и могут использовать эти деньги на меры поддержки. Кроме того, по ее словам, до 40% конечной цены на электроэнергию в ЕС составляют различные налоги и сборы, которые могут быть сокращены или отменены.

Участники саммита поручили ЕК разработать меры по повышению устойчивости энергосистемы ЕС и обеспечению безопасности поставок энергоресурсов. «Евросовет поручает ЕК и Совету ЕС оперативно рассмотреть среднесрочные и долгосрочные меры, которые способствовали бы ценовой доступности для потребителей и компаний, повышению устойчивости энергосистемы ЕС и внутреннего энергетического рынка, обеспечению безопасности поставок и поддержке перехода к климатической нейтральности, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах - членах», - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры ЕС попросили Европейский инвестиционный банк ускорить инвестиции в переход к зеленой энергетике. «Евросовет поручает Европейскому инвестиционному банку изучить, как ускорить инвестиции в энергетический переход в рамках своего нынешнего запаса капитала с целью снижения будущих рисков сбоев», - отмечается в документе.