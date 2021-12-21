Стоимость газа в Европе впервые превысила $2000 за тысячу кубометров

Спотовые цены на природный газ в Европе вышли на исторический максимум, впервые превысив отметку в $2 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Стоимость январского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах незадолго до 15:00 достигла €170,3 за МВт·ч, что составляет более $2,01 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу, следует из данных биржи ICE.

По данным на 15:08 мск, стоимость тысячи кубометров газа составляла $2067.

Отметку $1900 за тыс. кубометров биржевая цена на газ в Европе впервые превысила 6 октября. На пике стоимость ноябрьских фьючерсов на газ тогда достигла €161,5 за МВт·ч, или $1969,2 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу.

Однако во второй половине дня газовые котировки резко упали — стоимость ноябрьских фьючерсов по индекс TTF в Нидерландах опустилась до €107,3 за МВт·ч, или ниже $1300 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу.

В сентябре в Европарламенте заявляли, что «Газпром» может быть виновен в росте цен на газ и планирует использовать ситуацию, чтобы получить разрешение на запуск трубопровода «Северный поток-2» до одобрения немецких и европейских регуляторов. В компании эти обвинения отвергли.