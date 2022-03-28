Румыния следом за Турцией нашла мину в Черном море у своего побережья

У побережья Румынии утром 28 марта обнаружили дрейфующую морскую мину, сообщило Минобороны страны.

Мину заметили моряки с румынского рыболовного судна "Олимпус-1" утром 28 марта в районе Capu Midia. Капитан доложил о ней в 8:10. Начальство военно-морских сил после этого отдало распоряжение о поисковой операции в этом районе, передает Европейская правда.

Издание напомнило, что ФСБ РФ заявило о том, что якобы в Черном море могут дрейфовать украинские мины, сорвавшись с якорей после шторма, но не указало, что Украина эти сообщения опровергла, назвав их дезинформацией российской стороны.

Минобороны Турции также заявило об обнаружении мины в Черном море недалеко от границы с Болгарией, ее уже нейтрализуют.

Напомним, 26 марта Турция перекрывала движение судов в проливе Босфор из-за мины, вероятно, одной из тех, которыми Россия заминировала Черное море. Саперы обезвредили ее, после чего навигацию в проливе возобновили.

Турция после этого обратилась к украинской и российской сторонам с запросом о консультациях.

По данным турецких властей, речь идет о плавучих минах старого образца. Скорее всего, именно их применили россияне для минирования моря. Российские источники сообщали о размещении 420 мин.

Ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через госагентства информацию о том, что эти мины могут добраться до Босфора.