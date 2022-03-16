Последнее обновление: 16.03.2022 12:00

Сенат США назвал Путина военным преступником

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником.

"Все мы, демократы и республиканцы в этой палате, вместе заявляем, что Владимир Путин не сможет избежать ответственности за зверства, совершенные в отношении украинского народа", - заявил перед голосованием лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Проект резолюции внес республиканец Линдси Грэм. Как сообщает Reuters, помимо обвинений в адрес лично Путина, сенаторы в своей резолюции призывают Международный уголовный суд и страны мира активно расследовать предполагаемые преступления российской армии на Украине.

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