Сенат США назвал Путина военным преступником

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником.

"Все мы, демократы и республиканцы в этой палате, вместе заявляем, что Владимир Путин не сможет избежать ответственности за зверства, совершенные в отношении украинского народа", - заявил перед голосованием лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Проект резолюции внес республиканец Линдси Грэм. Как сообщает Reuters, помимо обвинений в адрес лично Путина, сенаторы в своей резолюции призывают Международный уголовный суд и страны мира активно расследовать предполагаемые преступления российской армии на Украине.