Дуров пообещал новый уровень приватности для пользователей из РФ, Беларуси и Украины

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о волне сообщений с призывами к терактам и вечной блокировке «тысяч пользователей», распространявших такие сообщения.

«Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность», — сообщил Дуров.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — добавил он.

Дуров сообщил, что со следующей недели пользователи в России, Украине и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.