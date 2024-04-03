Последнее обновление: 03.04.2024 13:54

Лукашенко урегулирует вопрос с уехавшими белорусами, которые приезжают лечиться в Беларусь

Лукашенко «сейчас» урегулирует вопрос с уехавшими за рубеж белорусами, которые приезжают лечиться в страну за счет живущих в стране налогоплательщиков.

"Мы урегулируем сейчас этот вопрос, не глядя там на президентские выборы, электоральную кампанию", - заявил во вторник в Гродно Лукашенко.

Он не уточнил, каким образом будет урегулирован этот вопрос.

"Мы урегулируем, потому что вы должны понимать, что они зубок приезжают сюда по дешевке лечить и прочие болезни за ваш счет. Налоги-то вы платите как физическое лицо, и предприятия ваши тоже платят налоги. А они приезжают по дешевке подлечиться", - добавил Лукашенко.

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