Последнее обновление: 25.03.2024 18:00

В Польше двое военных погибли во время учений на полигоне

Двое польских военных погибли на полигоне в результате несчастного случая во время учений. Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел в понедельник около 11:00 на территории полигона в Силезском воеводстве.

Региональный центр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что инцидент произошел во время минно-взрывных учений.

Двое военных получили тяжелые ранения и не дожили до прибытия профессиональных медиков.

В начале марте в Польше произошел похожий инцидент, тогда двое военных погибли в результате наезда бронетехники. Они в это время отрабатывали эвакуацию раненого с поля боя, механик машины явно не заметил их.



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