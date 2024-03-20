На границе Узбекистана и Кыргызстана нашли два секретных туннеля

Силовики обнаружили два секретных туннеля на узбекско-кыргызской границе. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Узбекистана.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Андижанского областного управления СГБ, обнаружены два секретных подземных туннеля, соединяющих территорию махалли А.Навои в Ханабаде (Андижанская область) с селом Бекабад Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызстана», – говорится в сообщении.

Оба туннеля имеют глубину 20 метров, ширину 70-80 см и высоту 170-180 см. Протяженность первого составила 350 метров, второго – 135 метров.

По данным следствия, трансграничная преступная группа, состоящая из граждан Узбекистана и Кыргызстана, занималась перевозкой мобильных телефонов, ноутбуков, золота и ювелирных изделий.

Так, оперативники СГБ задержали гражданина Кыргызстана с 19 мешками, в которых обнаружено 813 мобильных телефонов. Из Узбекистана он должен был вывезти 1,7 тыс. кг золота и ювелирных изделий.

Также установлены личности его подельников в Андижане, а по 10 адресам найдены еще мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары к ним. Всего обнаружено 3813 различных мобильных телефонов, 50 планшетов, 97 ноутбуков и более 1000 аксессуаров. Предварительная стоимость изъятой контрабанды составляет 11 млрд сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.