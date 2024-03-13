Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Беларусью до 12 сентября

Кабинет министров Латвии вводит с 13 марта усиленный режим охраны границы с Беларусью, который будет действовать до 12 сентября.

Режим, в условиях которого Государственная полиция и Национальные вооруженные силы будут оказывать необходимую поддержку Пограничной охране, введен в Лудзенском крае, Краславском, Аугшдаугавском, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края, сообщают местные медиа.

Он будет действовать в связи с возобновившимся ростом числа попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы.