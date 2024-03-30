Первая линия метро в Минске не работала около 20 минут из-за аварийной остановки состава

Движение поездов по первой линии метро в Минске было остановлено примерно на 20 минут из-за аварийной остановки состава, сообщила пресс-служба метрополитена.

«30 марта в 9:35 произошло зажатие тормозных колодок в пятом вагоне состава, двигавшегося между станциями "Октябрьская" и "Площадь Ленина", что привело к возникновению дыма и остановке движения составов по Московской линии метро», говорится в сообщении.

«В 9:56 движение поездов было восстановлено, производилась диспетчерская регулировка движения. В настоящее время метро работает в штатном режиме», - отмечается в сообщении.

Причины экстренного срабатывания тормозов не указываются. Также не уточняется, проводилась ли эвакуация пассажиров из остановившегося поезда