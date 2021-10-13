Россия опять озаботилась вмешательством в дела Беларуси

Россия глубоко озабочена продолжающимися попытками США и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси, игнорируя при этом действия Минска по консолидации общества и проведению конституционной реформы.

Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске, при этом полностью игнорируются усилия по консолидации общества и проведению конституционной реформы", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что только белорусский народ и его законные представители "вправе определять будущее своей страны в рамках действующего национального законодательства".

Впрочем ничего нового Лавров не сказал, а данное заявление не стоит рассматривать как сезонное обострение, поскольку глава МИД РФ не сделал заявление, а выступил с дежурной речью в стиле «бла-бла-бла» на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.