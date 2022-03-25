Латвия собирается прекратить покупать энергоносители в РФ

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна планирует прекратить импорт российских энергоносителей. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, это четкое решение, хотя определенных расходов в связи с подобным решением не избежать.

"Нам нужно заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем", – добавил Левитс.

Он также выступил против российского требования платить за газ в рублях. По его словам, если РФ будет настаивать на этом при ближайшей оплате, у его страны достаточно резервов, чтобы отказаться от российского газа.

"Платить за газ в долларах или евро лучше, чем платить кровью, как это делают украинцы", - отметил Левитс.