Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 952254 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 марта 2022 года выросло до 952254 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 6737 человек.

Выздоровели 948587 (выписаны +156) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6737 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 496 человек (16,46% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12740910 (+3014) тестов на коронавирус.