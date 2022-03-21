Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 951758 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 марта 2022 года выросло до 951758 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 6728 человек.

Выздоровели 948099 (выписаны +107) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6727 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 677 человек (9,54% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12737896 (+6748) тестов на коронавирус.